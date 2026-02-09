“En Salamanca, las vías están bien por poco tráfico, pero desde Ávila cuando vamos a Madrid…”: arranca la huelga de RENFE y ADIF por la seguridad ciudadana

El accidente de Adamuz marcó un antes y un después en las protestas del sector ferroviario. No es para menos cuando 45 personas perdieron la vida tras colisionar frontalmente dos vehículos el 18 de enero, por un lado un Alvia y por otro un Iryo, el pasado mes de enero saltando todas las alarmas en cuánto al estado de las vías de toda España.

Si no era poco, tan solo dos días después, sobre las 21:00 horas, descarrilaba en Gélida otro vehículo de Rodalies de Catalunya tras caer un muro de contención de la AP-7, falleciendo el maquinista y resultado heridas entre 37 y 41 personas de las que unas cinco fueron graves. Por otro lado, también se produjeron otros accidentes en Cartagena y en El Padrún.

Por ende, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios convocaba huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero. Ante todos estos hechos, el Ministerio de Movilidad y Transportes, en rueda de prensa, prometió escuchar a todas las partes y tomar medidas en el asunto, inspeccionando las vías afectadas para así dar con la raíz del problema.

Asimismo, el propio ministro Óscar Puente indicaba que harían todo lo posible por frenar la huelga, mientras hubiera promesas de mejora, algo que ha continuado durante este fin de semana pasado y donde no ha habido acuerdo en el comité de negociación.

Motivos de una huelga que une sector público y privado

RENFE y ADIF van a ser las dos grandes cabezas de los tres días de huelga, pero en torno a ellos existe todo un conjunto de empresas subcontratadas que trabajan por el bienestar de los ciudadanos. No solamente se incluyen a los propios conductores, sino que personal de seguridad, de mantenimiento o incluso de las propias cafeterías también se unen a estas movilizaciones en todo el territorio nacional.

Ya en Salamanca, el 20 de enero, empleados de Renfe Operadores, ADIF y LogiRail guardaron cinco minutos de silencio en solidaridad de las víctimas del accidente de Adamuz para así “poner en valor el trabajo que están realizando nuestros compañeros”. Por otro lado, otros tantos que no podían desplazarse por trabajo lo hacían desde el lugar en el que estaban, clamando al unísono por sus derechos.

En este caso, eran SEMAF, UGT y CCOO los que pedían reforzar la seguridad en todas las vías del país, además de solicitar una buena inversión en las infraestructuras. Eso sí, el acuerdo parece estar lejano aún a pesar de haber ciertos acercamientos.

El deterioro de las vías ha sido uno de los incentivos para realizar esta huelga, donde se espera que haya un cambio estructural desde la raíz para garantizar la calidad ferroviaria. De este modo, todo comenzaría por una buena revisión de todas las vías de tren de la red nacional.

Conductores de Salamanca, a SALAMANCA24HORAS, han indicado su malestar ante esta situación: “Estamos ya hartos, estamos viendo durante años que el mantenimiento que se hacía no era suficiente y que no había suficientes protocolos de seguridad ante accidentes por el tiempo. Los hemos venido avisando y no nos han hecho caso”.

Además, muchos han indicado el hartazgo ante tantos avisos que se han dado ante lo que podía ocurrir y que “ahora que la sociedad lo ha visto y que la crítica social está a favor, tenemos que aprovechar para cambiar los sistemas”.

El poco tráfico de Salamanca, lo que muchas veces también se ha criticado ante las pocas líneas que existen para circular hasta la capital, también han expuesto que “en Salamanca, como tampoco circulan tantos trenes, tenemos suerte de que alrededor están bien mantenida, pero ahora mismo tenemos más quejas de los Media Distancia, en los trenes a partir de Ávila que circulan hasta Madrid”.

Ante todo esto, se espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo entre los trabajadores de RENFE, ADIF y todas las empresas subcontratadas para mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de las infraestructuras de tren.

Servicios mínimos de trenes en Salamanca

La anulación de trenes por motivos de la huelga del 9 al 11 de febrero ha hecho que en Salamanca salgan y lleguen menos trenes de lo habitual. Los servicios mínimos se han tomado para garantizar idas y vueltas laborales, no pudiendo comprar como es lógico aquellos viajes que quedan cancelados.

En aquellos trenes donde el viaje haya quedado anulado, no se podrá comprar el propio ticket para viajar, por lo que habrá que adaptarse a los horarios que se han interpuesto a nivel estatal.

Tren no disponible por la huelga

Media Distancia

Salamanca-Madrid

5:47 horas

9:44 horas

12:28 horas

16:42 horas

20:01 horas

Madrid-Salamanca

11:10 horas

13:40 horas

17:53 horas

19:37 horas

21:10 horas

Salamanca-Valladolid

16:08 horas

Valladolid-Salamanca

18:56 horas

Salamanca-Palencia

14:00 horas

Palencia-Salamanca

13:25 horas

Larga Distancia

Salamanca-Madrid

6:25

15:25

18:44

Madrid-Salamanca

8:50

15:50

21:11

Salamanca-Nanclares-Langraiz

12:28 horas

Miranda de Ebro-Salamanca