Salamanca, en vigilancia por nevadas: sin incidencias pero con afección en carreteras

La Junta de Castilla y León mantiene activada la alerta meteorológica en todas las provincias de la Comunidad ante el episodio de nevadas iniciado el pasado 22 de enero, asociado a la borrasca Ingrid. La alerta fue declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias a las 22:00 horas de ese mismo día debido al riesgo generalizado de nieve en el territorio autonómico.

Desde el inicio del episodio y hasta las 16:30 horas de este viernes, el Centro Coordinador de Emergencias ha registrado incidencias relacionadas con las nevadas, sin daños personales ni afectación a servicios básicos. En el caso de Salamanca, no se ha registrado ninguna incidencia, lo que sitúa a la provincia entre las menos afectadas en términos de emergencias.

No obstante, la previsión meteorológica mantiene a Salamanca en una situación de especial vigilancia, ya que la cota de nieve ha descendido progresivamente desde los 1.000 metros hasta situarse entre los 600 y 800 metros al final de la jornada. Esto ha provocado que las nevadas alcancen amplias zonas de meseta, con acumulaciones que podrían llegar hasta los cinco centímetros en 24 horas, siendo la situación más persistente en las mesetas de León, Zamora y Salamanca.

Además, el viento del suroeste sopla con fuerza, con rachas que pueden superar los 60 km/h en zonas de meseta, favoreciendo la aparición de ventiscas en áreas afectadas por la nieve.

Incidencias y estado de las carreteras

La DGT ha limitado la velocidad a 60 km/h en la A-66, en el tramo que conecta Béjar con Salamanca capital, así como en la A-50, desde San Pedro del Arroyo hasta Peñaranda.

Hasta las 16:30 horas del 23 de enero se han contabilizado 61 incidentes en toda la Comunidad, la mayoría relacionados con la circulación viaria. Por provincias, Salamanca continúa sin registrar incidentes, frente a otras como León (31) o Zamora (14).

Pese a ello, el hielo está complicando la circulación de vehículos pesados en Salamanca, donde se mantienen dos tramos de carretera cerrados. En el conjunto de Castilla y León, todas las provincias salvo Valladolid cuentan con algún tramo afectado por nieve.

La Junta mantiene activado el dispositivo de vialidad invernal, que cuenta con 474 profesionales, 147 quitanieves y más de 10.000 toneladas de sal. A este operativo se suman el helicóptero de rescate, unidades de apoyo logístico, cerca de 3.000 voluntarios de Protección Civil y casi 800 agentes medioambientales.