El salmantino Manolo Chinato honra a Robe Iniesta con el poema más emotivo en su despedida

Esta semana decía adiós Robe Iniesta, leyenda del rock español posicionando este género en lo más alto del mundo y siendo recordado por generaciones. Una noticia que calaba en los corazones de los amantes de la música que no han dudado en compartir en redes sociales mensajes de Extremoduro o de Robe en solitario.

Esta semana se marchaba Robe Iniesta, una de esas personas que unía a padres e hijos, e incluso a los hijos de los hijos. Y es que era difícil encontrar a alguien que no conociera a Extremoduro, desde "los viejos encorvados que parece que la tierra les llama" hasta los más pequeños de la casa que corean sus canciones en las verbenas de los pueblos.

Este domingo, 14 de diciembre, se realizaba una despedida muy especial en Plasencia, tierra de Robe, donde comenzó tocando y donde nunca perdió su esencia. En este homenaje a la estrella del rock no podía faltar un salmantino que siempre ha estado ligado al cantante, ya que siempre seguirá siéndolo mientras su música perdure en el tiempo, Manuel Muñoz Sánchez, conocido como Manolo Chinato.

‘Ama, ama y ensancha el alma’, esa melodía que siempre retumbará en los corazones de los oyentes de ‘Extremo’, al igual que cada una de las canciones que forjaron juntos. Y es que Chinato a veces parecía un integrante más de la banda. Cómo olvidar el saludo a distancia entre ambos en el concierto de Salamanca de 2024, o cómo no acordarse de cada uno de los versos del porteño en los labios de Robe.

Como recogen EL PAÍS o Canal Extremadura, así ha sido la despedida de Manolo a su amigo Roberto, unidos por los pueblos que nos encontramos entre Puerto de Béjar y Plasencia. Unidos por la música. Unidos por la poesía y por una voz que grita “Ama, ama y ensancha el alma”.