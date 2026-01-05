Cada salmantino gasta de media 22,51 euros en el Sorteo de 'El Niño' de 2026, un 4,05% menos que hace un año

Tras el Sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, en la que Salamanca vio cinco premios, las esperanzas de los salmantinos ahora están puestas en el Sorteo de 'El Niño' a la espera de que esta vez el Gordo sí se quede en tierras charras.

El sorteo se celebrará este martes 6 de enero, Día de Reyes, a las 12:00 horas en el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y donde se repartirán 770 millones de euros. Los tres premios más importantes son el Gordo dotado de 2 millones de euros por serie, un segundo premio de 750.000 euros por serie, y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

En la tabla de Castilla y León, la provincia de Salamanca ocupa el quinto lugar con la consignación más alta. Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a disposición de las administraciones 36.879 billetes y como cada billete tiene 10 décimos, en Salamanca hay disponibles un total de 368.790 décimos.

De media se espera que cada salmantino gaste 22,51 euros en este sorteo. Un gasto que se ve reducido en 0,95 euros respecto a hace un año, cuando las ventas, según datos oficiales, fueron de 23,46 euros por cada salmantino. De manera que el gasto medio por habitante en Salamanca, según la previsión estimada de las ventas para el Sorteo de "El Niño", ha disminuido en un 4,05% este año respecto al anterior.

A nivel nacional, Castilla y León es una de las comunidades que más juega en El Niño, de hecho es la segunda comunidad autónoma de España que más gasta por habitante en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026 (30,04 euros). Tan solo se ve superada por el Principado de Asturias, donde cada habitante gasta de media 31, 37 euros.

'El Niño' de 2025 dejó en Salamanca un segundo premio, con el número 06.766, vendido en Peñaranda de Bracamonte y en Babilafuente. Desde el comienzo de la celebración de este sorteo hasta los registros de 2025, en Salamanca solo ha tocado el primer premio en seis ocasiones: cuatro en la capital en los años 1925, 1930, 2016, 2024; una en Santa Marta de Tormes en 2024; y una en Tordillos en 2016.