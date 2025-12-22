Cinco premios de la Lotería de Navidad aterrizan en Salamanca, sin rastro del Gordo: lluvia de champán y miles de euros repartidos entre la capital, Béjar y Guijuelo

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado en Salamanca miles de euros de cinco premios. Tocan el segundo, el tercero y tres quintos premios. El Gordo, el 79.432, pasa de largo y se va íntegro a León y Madrid.

Los décimos vendidos en Salamanca han estado muy repartidos entre la capital, Béjar y Guijuelo.

El segundo premio, el 70.048, ha tocado en las tiendas BIMBAYLOLA, donde se recibía la noticia con mucha emoción: “Estamos muy nerviosas. No nos lo creemos y estamos muy contentas de que a los trabajadores les haya caído un pellizco". Cada décimo del número está premiado con 125.000 euros.

En total, seis trabajadoras del establecimiento de la calle Toro forman parte de este segundo premio. Entre ellas está María, una de las dependientas a la que le ha sonreído la suerte: “Siempre piensas que te puede tocar, pero que nunca llega el día”. Otras compañeras de la empresa se acercaron para sumarse a la celebración, compartir la alegría y brindar por un premio "que no se creen".

Dependientas Bimba y Lola calle Toro premiadas con el segundo premio, el 70.048 | Vega Bustos

Un tercer premio muy repartido por toda España, el 90.693, también ha caído en la capital salmantina, en la administración 'Lotería y Prensa La Salmantina' y 'La Suerte' en la calle Rúa Mayor.

Ignacio de 'La Salmantina' ha vendido este premio que son 50.000 euros al décimo: "Sentimos alegría, pero no nos ha dado tiempo a nada, no sabemos cuántos décimos hemos vendido". Además, es la primera vez que esta administración vende un premio de Navidad. 'La Suerte', en la Rúa Mayor, ha vendido décimos por la máquina: "Hemos dado ya dos quintos y un cuarto otros años. Estamos muy contentos".

José y Encarna (Rúa Mayor, 36) han vendido un tercer premio | Annas Álvarez

El cuarto y el quinto de los quintos premios se han cantado muy seguidos y ambos han dejado premio en Salamanca. ‘La Ranita’, una de las administraciones que más premios reparten en este sorteo lo ha vuelto a hacer con el número 25.412. Abraham Rollán, uno de los empleados que ha vendido 20 décimos y un total de 120.000 euros, ha explicado que "ver a la gente tan contenta es maravilloso”.

‘Jamón de Oro’, administración de Guijuelo,también ha vuelto a repartir premio, esta vez con el 61.366. Manolo, el lotero, se enteraba por SALAMANCA24HORAS de que su administración había vendido un quinto premio y lo comprobaba en directo, mientras estaba atendiendo a clientes en la administración. Esta es la tercera vez que reparten un quinto premio de la lotería de Navidad; en 2023 vendieron un décimo del Gordo.

El municipio de Béjar también ha visto un pellizco del Sorteo de Navidad. El número 23.112 se ha vendido en la administración Maytena, situada en la calle Mayor de Béjar. Desde allí, la lotera asegura que la venta del billete ha sido entre los clientes habituales, pese a no saber quiénes han sido los agraciados cuando hablaba con este medio. El año pasado repartieron el anterior al Gordo y en 2021 un tercer premio en la Lotería del Niño, pese a ello afirman que “los nervios siguen siendo los mismos del primer día”.

El resto de los premios del bombo, todos número altos esto años han estado muy repartido por todo el país. Los dos cuartos, el 78.477 y el 25.508, de Castilla y León solo han dejado premio en Burgos y Segovia,

El segundo quinto premio, el 60.649 y el tercer quinto premio, el 77.715, han estado también muy repartido por toda España, mientras que el sexto quinto premio, el 94.273, se ha marchado a Huesca, Madrid y Teruel.

Los dos números más tardíos del bombo, que han salido con una diferencia de dos minutos, han sido el séptimo y el octavo quinto premios: el 49.716 y el 18.669 que también han pasado de largo de Salamanca. Un pellizco ha dejado en Castilla y León el 49.726, en Segovia; el 18.669 se ha marchado a Granada, Alicante, Murcia y Valencia.

Durante toda la mañana de este lunes 22 de diciembre, SALAMANCA24HORAS ha retransmitido en directo el Sorteo de la Lotería Nacional de este 2025 que se puede volver a consultar en este enlace.