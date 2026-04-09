El salmantino Manuel Estella dará nombre a una de las salas de ponencias de las Cortes de Castilla y León

El recientemente fallecido Manuel Estella dará nombre a una de las salas de ponencias de las Cortes de Castilla y León. La propuesta, presentada por Carlos Pollán, ha sido aprobada por unanimidad por la Mesa de la Diputación Permanente y subraya la relevancia del salmantino en la consolidación de las instituciones de la Comunidad.

"La denominación de esta sala pretende preservar su memoria y su trayectoria", mantienen desde las Cortes, institución que Estella presidió durante más de una década, entre los años 1991 y 2003, aunque su presencia se remonta a 1983, cuando era procurador de Alianza Popular por la prrovincia de Salamanca.

Este es un homenaje más a una de las figuras más destacadas de la política autonómica de los últimos años. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró "muy apenado" por el fallecimiento de Estella, al que definió como un "servidor público ejemplar y buen amigo".