Los salmantinos reciclan más y baten ocho récords en recogida de residuos en 2025

Salamanca está de celebración al batir un total de ocho récord histórico en el sistema de reciclaje que gestiona el Ayuntamiento de la ciudad. Según han destacado, se han recogido 8.738,01 toneladas de envases, vidrio, papel y cartón en 2025 de los contenedores amarillo, verde y azul, un total de 203 toneladas más que el año anterior continuando así con datos al alza en los últimos años.

Entre ellos, se ha destacado que fueron 2.461,02 toneladas de envases, 10,3 más con récord incluido; 4.103,45 de papel y cartón, 124,92 más; y 2.173,54 de vidrio , 225,4 más y récord. Asimismo, a estos datos hay que añadir la mayor cantidad registrada en residuos orgánicos, con un total de 1.320,30 toneladas, 300 más que el año anterior.

Cuando se habla de reciclar, no se hace únicamente de todos los materiales mencionados anteriormente, sino que el aceite, además de la ropa y el calzado, son otros de los compromisos que ha tenido el Ayuntamiento de Salamanca desde hace años. Estos dos últimos, además, fomentando la economía circular como en Porsiete Salamanca, donde se reutilizan todos estos materiales, desinfectados previamente, para ser vendidos y dar trabajo a personas en situación de vulnerabilidad.

El informe del Ayuntamiento de Salamanca ha mostrado a que durante 2025 se han recogido 50,46 toneladas de aceite vegetal usado en el contenedor naranja, 2,75 menos, por lo que se ha recordado a los ciudadanos depositar este tipo de material en los espacios habilitados para ello, siempre dentro de una botella cerrada de manera correcta.

Por otro lado, en los contenedores que se han utilizado para el reciclaje de ropa usada, textil y calzado de origen domiciliario, han registrado también récord históricos, como es el caso de las 542,71 toneladas del 2025, 60 más que en 2024. Además, habría que sumar 31,94 toneladas depositadas en los puntos limpios fijos y los de proximidad, 4 más que el año anterior.

Este año se instalarán 52 nuevos contenedores de reciclaje textil, además de 500 sacas reutilizables para la recogida y transporte de dichos residuos, gracias a la financiación de fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. De este modo, Salamanca tendrá un total de 135 contenedores morados repartidos por toda la capital del Tormes.

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Los puntos limpios de la ciudad también han sido zonas claves para entender la procedencia de estos récords, registrando en los cuatro de la ciudad 5.887 más que el año anterior, suponiendo un 7,8 por ciento.

En cuanto a los aparatos eléctricos y electrónicos, se han recogido 276.314 kilos, 52.463 más y un 23,4 por ciento de incremento. En los escombros depositados en los puntos limpios, se han registrado 1.042.160 kilos, un 7,7% más.

Por último, también han hecho hincapié y han recordado que los puntos limpios de la ciudad recogen sprays vacíos, baterías de dispositivos móviles, radiografías, pilas alcalinas, pilas salinas, equipos electrónicos pequeños, toner, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, café, aceite, grasas comestibles y tapones. Por otro lado, han recordado que no se admiten ordenadores excepto componentes tales como ratón, teclado, disco duro o tarjeta, admitiéndose también tostadoras, batidoras, secadores de mano, licuadoras, planchas, exprimidores o pequeños electrodomésticos que tengan un tamaño similar a los anteriores.

Con todos los datos sobre la mesa, Salamanca se sitúa así como una de las ciudades donde más se ha fomentado el reciclaje. Si este año se han batido ocho nuevos récords y en tónicas generales se han utilizado los diferentes contenedores más, los datos de 2024, hace un año, también registraron aumentos en el uso de estos espacios, lo que hace que con el pasar de los años vaya in crescendo.