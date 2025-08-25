Los salmantinos que aún no tengan la tarjeta de transporte Buscyl podrán seguir utilizando la antigua

Hace unos días terminaba la opción de recargar con saldo las tarjetas del autobús metropolitano para los usuarios. Los ayuntamientos advertían que el saldo pendiente no se devolvería ante la implantación del transporte gratuito para todos los empadronados en las distintas líneas inteurbanas dependientes de la Junta de Castilla y León. La inminente implantación de la tarjeta Buscyl hacía que el antiguo sistema quedara invalidado, ya que a partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha del nuevo sistema, que será totalmente gratuito. Sin embargo, el fin de los antiguos bonos y tarjetas traía incertidumbre entre los usuarios, ya que muchos de ellos todavía no han recibido la nueva tarjeta, lo que impediría que utilizarán el autobús a partir de esa fecha.

Ante este problema y dado el retraso que tiene la entrega de las tarjetas nuevas, varios ayuntamientos del alfoz han anunciado que la Junta de Castilla y León permitirá que los usuarios sigan utilizando las antiguas tarjetas recargables de forma provisional. Eso supondrá que, a partir del 1 de septiembre, se mantendrán en los autobuses las dos opciones, hacer el pago mediante la tarjeta actual o mediante la de Buscyl para todos aquellos que ya la tengan. Una vez que todos los solicitantes tengan la tarjeta nueva, el sistema antiguo dejará de estar operativo.

Esta variación sobre lo previsto se debe a una nueva resolución emitida por la Dirección General de Transportes que ha dejado sin efecto de forma parcial la resolución anterior que regulaba la implantación del transporte gratuito, que ya ha sido comunicada a los Ayuntamientos de Salamanca. Ante esto, algunos ya han informado a sus vecinos de que pueden volver a recargar sus antiguas tarjetas de transporte en los lugares habituales ya que estas podrán ser utilizadas más allá del 1 de septiembre.

La tarjeta Buscyl, implantada de forma gratuita por la Junta de Castilla y León para los empadronados en la Comunidad, ha sido solicitada por casi 30.000 salmantinos. Desde el 1 de julio los menores de 15 años ya han podido viajar gratis en las rutas gestionadas por la Junta en toda la comunidad. Es a partir del 1 de septiembre cuando la Junta tiene previsto ampliar la gratuidad del transporte interurbano para el resto de la población. Si aún no has solicitado la tarjeta Buscyl puedes hacerlo en www.buscyl.es