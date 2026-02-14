La semana de huelga médica al mes comienza este lunes en Salamanca para exigir un estatuto propio

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Como se avisó hace unos días, los médicos realizarán una semana de huelga al mes hasta junio, en principio, con el fin de lograr un estatuto propio tras la negativa del Ministerio de Sanidad.

Diferentes sindicatos como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han indicado que los paros estarán previsto en diferentes comunidades del lunes al viernes.

El objetivo es claro, un texto propio donde se reconozca cada una de las particularidades y responsabilidades laborales de los facultativos, donde ya han expresado “su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud , que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación”, como ha recogido Europaress.

Todo esto a raíz del acuerdo al que llegaron SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF con el ministerio que dirige Mónica García. para aprobar un anteproyecto de ley del deseado Estatuto Marco.

Como ya avisaron los facultativos de las diferentes regiones del conjunto nacional, además de los salmantinos, la huelga afectará notablemente a los centros sanitarios como en otras ocasiones, donde ya se indicó la saturación de las urgencias médicas y el cansancio de los médicos.

Un conjunto de 70 u 80 facultativos, según ha indicado Ángel Bajo, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, irán hasta Madrid para manifestarse.