Los médicos decretan una semana de huelga al mes hasta junio por la mejora de sus condiciones laborales

Huelga de médicos contra el borrador de Estatuto Marco en Salamanca 3 de octubre

Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han decretado cinco semanas de huelga hasta junio.

Hace tan solo una semana, Ángel Bajo, presidente de CESM en Salamanca alertaba sobre la huelga indefinida desde febrero si no se llegaba a ningún acuerdo con los el ministerio de Sanidad, amenazas que se han cumplido.

Los paros se han convocado del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, siendo una “primera etapa”.

De momento se desconoce si Salamanca tendrá movilizaciones como en otras ocasiones en el hospital de la capital del Tormes, pero sí han avanzado que habrá una concentración unitaria el 14 de febrero en Madrid.

Las reivindicación son claras, lograr un Estatuto Médico regulando las condiciones de “formación, responsabilidad y desempeño laboral”. Por otro lado, también han expuesto que se tiene esperanza en que “Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales”.