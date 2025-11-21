La semana que viene se anunciará si continúan las restricciones ante la dermatosis nodular contagiosa

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha exigido al Gobierno central una acción "unificada y coordinada" en todo el país para hacer frente a la propagación de la dermatosis nodular bovina.

En declaraciones previas a su participación en la jornada 'Las Políticas de Desarrollo Rural en el Marco PSOT 28' en Valladolid, la consejera advirtió que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) debe asumir un papel de coordinación "más efectivo" y "rotundo" en las medidas preventivas, en lugar de permitir que cada comunidad autónoma apruebe sus propias disposiciones en sus boletines oficiales.

González Corral enfatizó la necesidad de un protocolo de actuación común para proteger al sector ganadero. Según la consejera, la dispersión de normativas crea inseguridad y dificulta una respuesta eficaz ante la enfermedad.

En el ámbito autonómico, González Corral recordó que la orden de restricciones actualmente vigente en Castilla y León se mantiene hasta el 30 de noviembre.

Documento Medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León Consúltalo

La Junta ha mantenido un diálogo constante con el sector ganadero. La próxima semana, la Consejería y los representantes del sector se reunirán para analizar la situación y determinar si es necesario prolongar más las medidas de restricción más allá de la fecha prevista.

"De momento, hacemos lo mismo: seguir las normas de seguridad y desinfección, mantener las medidas publicadas y la próxima semana revisaremos, en una nueva reunión, si continuamos con estas restricciones", explicó la consejera.