El servicio del hospital de Salamanca que se cuela entre los mejores de España

El hospital de Salamanca se ha situado entre los 25 mejores de España al ser una referencia en muchos ámbitos en cuanto a investigación y medios tecnológicos sanitarios. Además, el Monitor de Reputación Sanitaria, en su ranking de 2025 también ha posicionado el CAUSA como el mejor de toda Castilla y León.

Entre todos los servicios que se ofrecen en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, hay uno que destaca sobre los demás, el servicio de Hematología que se ha situado en el segundo en el ranking de este ámbito, únicamente superado por el Hospital Clínic de Barcelona.

Cabe destacar que durante 2024, año anterior al estudio realizado en esta ocasión, el propio servicio ya gozaba de buena calificación por parte de los usuarios manteniéndose en el segundo escalón más alto.

Del mismo modo, el propio servicio de Hematología ya fue la primera elección entre los MIR de todos los centros de Castilla y León.

Por otro lado, ningún otro servicio del hospital de Salamanca está entre los diez o quince mejores del conjunto nacional, según mide el Monitor de Reputación Sanitaria.