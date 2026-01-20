La Santísima Trinidad se mantiene en el puesto 79 del ranking de hospitales privados con una puntuación de 3426 sobre 10000

El Hospital General de la Santísima Trinidad se mantiene en el puesto 79 del ranking de mejores hospitales privados de España publicado por Merco Salud, que ha realizado 10.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, gerentes y directivos de centros sanitarios, entre otros, para obtener las conclusiones del estudio.

El hospital privado de Salamanca ha obtenido una puntuación de 3426 sobre 10000, nota que tan solo ha alcanzado la Clínica Universitaria de Navarra. Le siguen a gran distancia el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (6675), en segunda posición tras ascender tres puestos, y el Hospital Universitario HM Sanchinarro (6533).

Resultados más óptimos ha obtenido el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el ranking de hospitales públicos, que ha pasado del puesto número 22 al 21, postulándose como el de mejor reputación de toda Castilla y León. El Río Hortega de Valladolid se sitúa en la posición 28 y el de Burgos, en el 50.