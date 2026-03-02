El presidente del Partido Popular, Carlos García Carbayo ha advertido este lunes de algunas de las deficiencias que más afectan a la provincia de Salamanca; concretamente el estado de las autovías. Durante la atención a los medios de comunicación tras la reunión mantenida con los hosteleros, el popular ha advertido que las autovías que pasan por Salamanca “no están suficientemente mantenidas” y que “en algunos casos, son muy peligrosas”. Carbayo insiste en que “necesitamos que los turistas y los salmantinos estén tranquilos cuando viajamos por nuestras autovías”, afirmando que ahora no lo están.

En el ámbito de la movilidad y el transporte y como parte del programa autonómico popular, Carbayo ha puesto sobre la mesa la existencia de la tarjeta gratuita del Buscyl, que dice “está multiplicando los desplazamientos en autobús. Son ya muchísimos los ciudadanos salmantinos que tienen esta tarjeta y lo único que hacemos desde el Partido Popular es seguir animando a todos los ciudadanos de Castilla y León, a todos los salmantinos, a que nos saquemos esa tarjeta para poder disfrutar de estos desplazamientos gratuitos”.

Otra medida calificada como “muy importante” de cara a los jóvenes son las ayudas para la obtención del permiso de conducir. Se trata de ayudas, según ha explicado Carbayo, que van desde 900 a 1.800 euros, dependiendo del tipo de vehículo. A mayores, ha hablado de las bonificaciones en los peajes de las autopistas: “Si queremos ir a Madrid en condiciones de más seguridad, necesitamos que las bonificaciones de los peajes beneficien al mayor número de salmantinos posibles; para los usuarios y conductores recurrentes se van a establecer bonificaciones en estas autopistas por parte de la Junta de Castilla y León”.

Por último, García Carbayo ha insistido en que “necesitamos seguridad”, que esto "no es una cuestión política", advirtiendo que “si usted viaja por estas autovías lo va a pasar mal. Son peligrosas y necesitan una actuación muy urgente”.