Siete diagnósticos diarios y más de 2.400 nuevos casos de cáncer en Salamanca en 2025

No importa la edad ni los planes del día siguiente. Cada día, en Salamanca, siete personas escuchan una frase que lo cambia todo: "Es cáncer". Siete vidas que se detienen de golpe, siete historias que comienzan entre consultas médicas, miedo y esperanza. Detrás de cada número hay una persona, una familia y un camino que se empieza a recorrer paso a paso.

A lo largo de 2025, en la provincia se diagnosticarán 2.468 nuevos casos, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y actualmente 4.935 personas conviven con la enfermedad.

El cáncer colorrectal encabeza el ranking de nuevos diagnósticos, con 364 casos anuales, seguido del de próstata (296), pulmón (271), mama (270) y vejiga (196).

La edad y las diferencias entre hombres y mujeres

La incidencia del cáncer en Salamanca muestra una relación directa con el paso del tiempo. A edades tempranas, la enfermedad aparece de forma puntual y poco frecuente: los diagnósticos en la infancia y la juventud siguen siendo excepcionales, con apenas cinco casos entre los 0 y 14 años y medio centenar entre los 15 y los 39. Sin embargo, esta tendencia cambia de forma progresiva a partir de la mediana edad y se intensifica claramente desde los 55 años.

Es a partir de ese tramo cuando los casos comienzan a multiplicarse año tras año, alcanzando su punto más alto en la población de mayor edad. El grupo de 75 años o más concentra 1.000 nuevos diagnósticos anuales, una cifra que por sí sola evidencia el impacto del envejecimiento en la evolución del cáncer en la provincia.

Las diferencias también se aprecian entre sexos. Del total de nuevos casos diagnosticados en Salamanca, el 58,5 % corresponde a hombres, frente al 41,5 % en mujeres. Esta brecha se explica, en parte, por la elevada incidencia de tumores como el de próstata y por el mayor peso del cáncer de pulmón en la población masculina, aunque en las mujeres siguen teniendo especial relevancia cánceres como el de mama.

Cuando la enfermedad se cobra más vidas

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en Salamanca. Solo en 2025, 1.034 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. La mortalidad vuelve a estar estrechamente ligada a la edad, ya que, 641 fallecimientos se produjeron en personas mayores de 75 años.

Aunque en menor medida, la enfermedad también golpea a personas jóvenes, en el grupo de 15 a 39 años se registraron siete fallecimientos, y un menor de 14 años perdió la vida por esta causa.

De cara a los próximos años, la prevención continuará siendo una de las líneas estratégicas prioritarias de la AECC en Salamanca. Así lo ha señalado su presidente provincial, Ángel Losada, quien ha subrayado la importancia de intensificar las acciones dirigidas a frenar el consumo de tabaco, especialmente entre la población joven. La Asociación considera este ámbito clave para reducir la incidencia de determinados tipos de cáncer a medio y largo plazo, apostando por la concienciación, la educación en salud y la promoción de hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

Además del trabajo preventivo, la AECC se enfrenta a un obstáculo clave: la ausencia de datos homogéneos y actualizados sobre la incidencia del cáncer en España. Esta falta de información común dificulta la planificación de estrategias sanitarias más precisas y eficaces. Para paliar esta situación, la asociación se apoya en su observatorio, una herramienta propia que permite analizar la evolución de la enfermedad y servir de base tanto para el desarrollo de sus programas como para sus demandas al sistema público de salud.

El apoyo que sostiene al paciente y a su entorno

La atención a las personas con cáncer en Salamanca va mucho más allá del tratamiento médico. A lo largo de 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió a 2.468 personas con la enfermedad y alguna necesidad específica, ofreciendo un acompañamiento integral que incluye apoyo psicológico, atención social y orientación práctica, tanto para los pacientes como para sus familias, que en muchos casos también necesitan ayuda para afrontar el impacto emocional, económico y organizativo que conlleva la enfermedad.

En este contexto, los pacientes con cáncer de mama fueron los más atendidos (300 personas), seguidos de los de pulmón (207) y colon (192). A continuación, en los datos aparecen otros tumores como vejiga, páncreas, ovario, próstata, estómago y riñón.

Aunque la mayor parte de las personas atendidas pertenece a los grupos de edad más avanzados, el apoyo alcanza a todas las etapas de la vida. Durante el último año, la AECC acompañó en Salamanca a personas mayores de 75 años, pero también a adultos en edad laboral, jóvenes e incluso a menores. En concreto, nueve niños y cinco niñas recibieron atención, una realidad que subraya la importancia de un apoyo especializado y adaptado a cada situación.

Con el objetivo de reforzar y mejorar esta atención, la asociación prevé ampliar su cartera de servicios en los próximos años con nuevos apoyos como fisioterapia, logopedia, asesoramiento laboral y atención domiciliaria. Esta última se considera especialmente necesaria, ya que muchas familias se enfrentan a la enfermedad con importantes dificultades desde el primer momento del diagnóstico.

La importancia del apoyo psicológico

Uno de los datos más significativos del balance anual es el peso de la atención emocional. En 2025, 1.028 pacientes recibieron atención psicológica individual, con un total de 3.932 sesiones, a las que se suman 17 sesiones grupales en las que participaron 96 personas. Además, 250 personas requirieron atención social, para las cuales se realizaron 436 sesiones, reflejando la importancia de un acompañamiento integral.

La sede de la AECC en Salamanca, ubicada en la calle Cristo de los Milagros, permanece abierta de lunes a viernes, y el teléfono de atención psicológica funciona las 24 horas, los siete días de la semana. El número 900 100 036 está disponible incluso de madrugada, atendido por psicólogas especializadas, ofreciendo una voz de apoyo en los momentos más difíciles.

De cara al futuro, el presidente provincial de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, ha destacado que "el objetivo no es reaccionar a hechos puntuales, sino anticiparse a un escenario sanitario y social que será muy distinto al actual". Entre los principales desafíos se encuentra extender la presencia de la asociación a todo el territorio provincial, para que los servicios no se concentren únicamente en la capital y puedan llegar en igualdad de condiciones a las zonas rurales. La meta es estar presentes, con una cartera completa de atención, en los 14 municipios que cuentan con centro de salud. Actualmente, este despliegue solo se ha logrado en seis localidades.

En paralelo, la AECC cuenta con 350 personas voluntarias, un número que refleja un crecimiento sostenido y que viene acompañado de un cambio profundo en el modelo de voluntariado. La entidad mantendrá el voluntariado tradicional, vinculado a experiencias personales con el cáncer, pero apuesta por abrirse a nuevos perfiles, incorporando profesionales sanitarios, estudiantes universitarios y personas con conocimientos específicos que puedan aportar desde distintos ámbitos. "La idea es que el voluntariado sea una experiencia transformadora tanto para quien recibe la ayuda como para quien la presta".

Para 2026, la AECC contará con un presupuesto cercano a 1,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 12 % respecto al año anterior. Además, se reforzará la ayuda económica a las familias, contribuyendo a aliviar las dificultades financieras que muchas veces acompañan a la enfermedad.