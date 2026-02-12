Los sindicatos alertan sobre la importancia de “sensibilizar y formar en cultura preventiva” ante el aumento de accidentes graves laborales en Salamanca
La provincia salmantina ha registrado un total de 3.264 partes el pasado año situando al territorio charro en valores preocupantes
CCOO ha revelado los datos en Salamanca en cuanto a siniestralidad laboral, donde la provincia salmantina ha empeorado en cuanto a los datos comparados entre 2024 y 2025.
El territorio salmantino ha cerrado el pasado año con un total de 3.264 partes de siniestralidad laboral, de los cuales un total de 3.201 han sido accidentes laborales y 63 enfermedades profesionales.
Eso sí, a pesar de que la siniestralidad no ha variado en mayor medida de un año a otro, desde CCOO han indicado que preocupa el número de accidentes graves donde se ha aumentado de los 20 a los 23 en un año, registrando únicamente dos como mortales, tal y como indicó Salamanca24horas hace unas semanas.
De este modo, CCOO quiere impulsar tres medidas que consideran prioritarias para reducir los riesgos laborales: mejor organización, más prevención y mejorar la seguridad.
En cuanto a la primera, ha indicado que habría que mejorar la organización y la distribución del trabajo para reducir accidentes no traumáticos, donde han subrayado “la necesidad de suscitar la mejora de la organización y la distribución del trabajo, con el objetivo de reducir el notable aumento de los accidentes no traumáticos, promoviendo planes y medidas que permitan controlar factores de riesgo como el estrés y la ansiedad”.
Por otro lado, también han expuesto que se deben realizar medidas de seguridad básicas para eliminar accidentes evitables y que así no se produzcan “caídas en altura, golpes en la cabeza, caídas al mismo nivel, aplastamientos, electrocuciones o accidentes de tráfico”.
En cuanto a la tercera medida, han indicado que se debe sensibilizar, informar y formar para construir una cultura preventiva donde “se oriente a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y a asentar las bases de una cultura preventiva en la sociedad”.
