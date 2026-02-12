Los sindicatos alertan sobre la importancia de “sensibilizar y formar en cultura preventiva” ante el aumento de accidentes graves laborales en Salamanca

CCOO ha revelado los datos en Salamanca en cuanto a siniestralidad laboral, donde la provincia salmantina ha empeorado en cuanto a los datos comparados entre 2024 y 2025.

El territorio salmantino ha cerrado el pasado año con un total de 3.264 partes de siniestralidad laboral, de los cuales un total de 3.201 han sido accidentes laborales y 63 enfermedades profesionales.

Eso sí, a pesar de que la siniestralidad no ha variado en mayor medida de un año a otro, desde CCOO han indicado que preocupa el número de accidentes graves donde se ha aumentado de los 20 a los 23 en un año, registrando únicamente dos como mortales, tal y como indicó Salamanca24horas hace unas semanas.

Relacionado Los sectores de la industria y la agricultura encabezan la bajada de accidentes laborales en Salamanca durante 2025

De este modo, CCOO quiere impulsar tres medidas que consideran prioritarias para reducir los riesgos laborales: mejor organización, más prevención y mejorar la seguridad.

En cuanto a la primera, ha indicado que habría que mejorar la organización y la distribución del trabajo para reducir accidentes no traumáticos, donde han subrayado “la necesidad de suscitar la mejora de la organización y la distribución del trabajo, con el objetivo de reducir el notable aumento de los accidentes no traumáticos, promoviendo planes y medidas que permitan controlar factores de riesgo como el estrés y la ansiedad”.

Por otro lado, también han expuesto que se deben realizar medidas de seguridad básicas para eliminar accidentes evitables y que así no se produzcan “caídas en altura, golpes en la cabeza, caídas al mismo nivel, aplastamientos, electrocuciones o accidentes de tráfico”.

En cuanto a la tercera medida, han indicado que se debe sensibilizar, informar y formar para construir una cultura preventiva donde “se oriente a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y a asentar las bases de una cultura preventiva en la sociedad”.