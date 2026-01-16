¿Qué se sabe sobre la situación actual de los técnicos sanitarios y la conversión a grado universitario?

Durante esta semana, los Técnicos Superiores Sanitarios y TCAES lanzaban un comunicado a través de SAE y TECNOS donde exponían que la conversión a grado universitario de los TSS estaba más cerca que nunca, a raíz de una reunión mantenida entre el secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, junto a los representantes sindicales de SAE y TECNOS, María Dolores Martínez e Isabel Lozano, respectivamente.

En las declaraciones exponían que “el Ministerio de Sanidad veía viable la reforma, por lo que entendemos que debe implementarse una disposición final o transitoria que haga referencia a este reconocimiento como profesión sanitaria titulada”.

Documento Comunicado de SAE y TECNOS tras la reunión con el secretario de Estado de Sanidad Consúltalo

De cara a saber cómo está la situación en cuanto a la conversión a grado universitario, se han creado diferentes comisiones para estudiar qué es lo que está ocurriendo en otros países y estudiar su viabilidad en España, por lo que de momento no hay avances al respecto que los que ya se conocían anteriormente.

Del mismo modo, Juan Carlos Rodríguez, presidente de AETEL, ha expuesto que “lo único que se ha conseguido es que hubiera una disposición adicional en la reunión que dice que en un plazo máximo de seis meses tras aprobarse el Estatuto Marco, se podría modificar la profesión sanitaria y regulada”.

Eso sí, también han destacado varios puntos, y es que el cambio se puede dar siempre y cuando lo firmen CCOO, UGT y CSIF, los tres sindicatos con representación mayoritaria, con un destacado papel también de AETEL que lleva luchando por los derechos del TSS desde que se aprobara el aumento salarial hace más de 18 años.