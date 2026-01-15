La conversión a grado universitario según estipula Europa de los técnicos superiores sanitarios se encamina hacia buen puerto

Técnicos Superiores Sanitarios y TCAES se enmarcan hacia nuevos cambios en el Estatuto Marco. Así lo demuestran las nuevas conversaciones entre el secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, junto a los representantes sindicales de SAE y TECNOS, María Dolores Martínez e Isabel Lozano, respectivamente.

Según han indicado a través de un comunicado, en el borrador se recoge la clasificación de los profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio, C1, Grado Superior, B, además de la retribución prometida hace 19 años, cuando se firmó el acuerdo entre sindicatos y Gobierno de España.

La conversión a grado universitario parece que también se abrirá a debate, según han expuesto SAE y TECNOS, exponiendo que “el Ministerio de Sanidad ve viable la reforma, por lo que entendemos que debe implementarse una Disposición Final o Transitoria que haga referencia a este reconocimiento como profesión sanitaria titulada”.

Por otro lado, una nueva ley de ratios también se ha puesto sobre la mesa, confirmando el Ministerio que “se va a tener en cuenta al equipo que realiza los cuidados, entre cuyos miembros están los Técnicos en Cuidados de Enfermería, y que se va hacer atendiendo el tiempo que tienen los cuidados en la atención y a su complejidad”.

Por último, el Ministerio de Sanidad también ha trasladado que actualizarán las funciones de los técnicos en cuidados de enfermería, presentando en poco tiempo las conclusiones tras realizar una encuesta a nivel nacional.