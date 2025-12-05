Numerosas personalidades del mundo de la política o del deporte de la ciudad han compartido su tristeza por la muerte de Silvestre Sánchez Sierra, Medalla de Oro de Salamanca en 2009 y pregonero de las Ferias y Fiestas en 2007, tal y como ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, en una publicación. "Un empresario querido y respetado por todos que llevó a Barcelona un trocito de Salamanca y que siempre presumió de su tierra", ha añadido.

Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado que "desde Barcelona llevó siempre a Salamanca en el corazón" y señala que la muerte de Silvestre es "una pérdida inmensa": "Hombre bueno, generoso y profundamente salmantino". El presidente de la Junta de Castilla y León también ha mandado unas palabras de apoyo a los familiares del fallecido: "Mi abrazo y más sentido pésame a sus hijos Javi y Ángel, al resto de su familia y a sus amigos".

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández también ha querido despedir al empresario de Salamanca, afincado en Barcelona desde hace más de 50 años, así como quienes fueron sus compañeros de la Policía Nacional en Cataluña.

Despedidas en el mundo del deporte

El Salamanca CF UDS se ha sumado a las condolencias por la muerte de Silvestre Sánchez Silva y ha publicado un tuit en el que destaca la amistad y la colaboración "cercana" del empresario con el club charro. "Este año tuvo un gesto que llevaremos para siempre en el corazón: convertirse en patrocinador principal y acompañarnos en cada partido desde nuestra camiseta", ha tuiteado en su cuenta oficial.

El que fuera portero de la Unión de Salamanca, Jorge D'Alessandro, también ha recordado la amistad que le unía al empresario, al que describe como un "salmantino hasta la médula" y "generoso": "Al llegar a Barcelona, era un aluvión de atenciones. Se desvivía por su gente. Hoy es una leyenda·.

Hermandades

Diversas hermandades han rendido homenaje al empresario en sus redes sociales. Es el caso de la Hermandaz de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis o de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.