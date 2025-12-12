El solomillo de ternera y el cordero triunfan en la cesta navideña de los salmantinos: "La gente los sigue comprando a pesar del precio"

Quedan dos semanas para Navidad, para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos en torno a una mesa. Qué colocar encima de ella es decisión de cada anfitrión y, en muchas ocasiones, depende de las preferencias de los comensales. En Salamanca24horas nos hemos trasladado al Mercado Central de la ciudad para preguntar a los consumidores por sus cestas navideñas y a los trabajadores de los puestos por los productos más vendidos.

Carnicería en el Mercado Central | S24H

Las carnes más demandadas

El solomillo de ternera ofrece numerosas posibilidades. Se puede cocinar al estilo Wellington o a la Chateaubriand, servir al horno y acomapañado de patatas, aderezarse con alguna salsa... Por ello, es uno de los productos más vendidos en las carnicerías salmantinas. "Es lo que más se está demandando ahora junto a las paletillas de cordero. Son típicos de Navidades. La gente los sigue comprando a pesar del precio", afirman desde el puesto de Ángel Vega.

Ambos productos son dos de los que más han subido en las últimas semanas, aunque en la Lonja de este martes se ha optado por repetir las cotizaciones de los corderos, que oscilan entre los 3,62 y los 5,85 euros el kilo dependiendo del peso. Mientras, el solomillo de ternera se sitúa en los 43 euros el kilo, coste que podría aumentar por la cercanía de las fiestas.

Muchos consumidores habituales del Mercado Central de Salamanca ya han efectuado sus compras para evitar precisamente que la carne se encarezca aún más: "La gente suele adelantarse. Es más precavida que antes y se está empezando a llevar todo desde principios de noviembre". "Ya he empezado. He comprado solomillo y unas carrilleras", añade una compradora para reforzar esa idea.

Otras personas, en cambio, prefieren esperar o decantarse por productos que se salen de lo típico y se mantienen más estables. "Está todo que no hay quien lo mire. No he hecho ninguna compra. Las dejaré para última hora", admite una consumidora. "No porque sea Navidad compro lo típico, que sube exageradamente", reconoce otra.

Respecto a la peste porcina africana, se respira tranquilidad en las carnicerías. "De momento no estamos notando nada", afirman desde el puesto de Ángel Vega. De ahí que se sigan vendiendo productos como el tostón y el jamón, que se erige sobre otros productos de chacinería como el chorizo, el salchichón o el lomo, "y más ahora en Navidad". Muchas familias lo utilizan como entrante a las copiosas comidas y cenas festivas, aunque también hay quien lo integra en otras elaboraciones (croquetas, tostas, ensaladas...).

El rape o los calamares se imponen en las pescaderías

Pescadería Moreno en el Mercado Central | S24H

"Todavía no hemos empezado a vender de cara a Navidad, pero la gente ya está empezando a llevar pescadilla, rape, lubina, calamares... Lo dejan congelado y sale de maravilla para esos días", mantiene Javier, de la pescadería Moreno. La venta se intensificará a partir de la próxima semana y se convertirá en una "locura" las jornadas del 22, 23 y 24 de diciembre. Será entonces cuando los langostinos, almejas y demás marisco adquieran el protagonismo.

Las compras son precedidas por las dudas sobre los precios que tendrán los productos pesqueros más típicos de Navidad. "Ni siquiera nosotros lo sabemos aún", admite. De momento, lo que más ha subido ha sido el rape, que ha pasado de costar 29,90 a 34,95 euros el kilo. El incremento no parece ser un problema. "La gente pregunta y se echa para atrás, pero todo el mundo se lleva de todo al final. Esperemos que sea como todos los años", concluye.

Los higos y las nueces, las primeras adquisiciones en las fruterías

Frutería en el Mercado Central | S24H

Las frutas y verduras son alimentos perecederos, por lo que los salmantinos aplazan su compra a la víspera de Navidad. "Como es una cosa que no se puede guardar... Ahora se llevan poco", reconoce Susana, de la frutería homónima. Los consumidores optan, de momento, por las alcachofas, los tomates, las judías, las berzas, los pimientos para asar, las naranjas y las mandarinas. Estas últimas "son las reinas. En los meses de diciembre y enero es cuando realmente vienen buenas", añade.

Las nueces y los higos secos, que rondan los 8 euros el kilo, son los productos navideños que más se están adquiriendo en las primeras semanas de diciembre. "Los compran para irlos probando", nos cuenta Susana, que, al igual que otros años, espera vender "muchos melones y piñas" en torno al día de Nochebuena: "El melón con jamón es un plato que no se tiene que cocinar y queda muy presentable".

Frutería 'Susana' en el Mercado Central de Salamanca | S24H

En vísperas de Nochevieja, las uvas volverán a ser las grandes protagonistas para atraer la buena suerte en el 2026. Los ancianos y las familias con niños pequeños se decantan por las que no tienen pepitas al ser más digeribles y evitar así los temidos atragantamientos. "Su precio actual es de 3'95 euros el kilo. No sé si subirá", señala. Lo habitual es que sí lo haga debido a la alta demanda que tiene esta fruta a final de cada año.

Los precios de los demás productos de las fruterías se mantienen "más o menos estables". Algunos, incluso, han bajado, como es el caso de los plátanos, los pimientos y las fresas. Su presencia en diciembre puede resultar extraña al ser una fruta más propia de primavera y verano. "Vienen de Huelva, de plantas que se dejan del año pasado y son las primeras en salir. Tienen un sabor exquisito", explica.