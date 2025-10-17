Estos son los cortes de tráfico por la XI Marcha Solidaria contra el Cáncer en Salamanca durante este domingo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) celebra este domingo, 19 de octubre, la XI edición de la Marcha Contra el Cáncer de Salamanca, una cita que cada año reúne a miles de participantes unidos por una misma causa: avanzar en la lucha contra el cáncer y apoyar a quienes lo padecen.

La marcha arrancará a las 10:30 horas, y la cuenta atrás estará protagonizada por autoridades locales, patrocinadores y varios galardonados con los premios “Cielo de Salamanca”, que la AECC concede anualmente en reconocimiento a su compromiso con la causa. Antes de la salida, se realizará una foto de familia con todos los participantes e invitados.

Las inscripciones pueden formalizarse online o presencialmente en El Corte Inglés hasta el 18 de octubre, con un donativo de 8 euros destinado íntegramente a la Asociación. También será posible inscribirse el mismo día del evento, antes del inicio de la marcha.

La recaudación contribuirá a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la AECC, así como a mantener su cartera de servicios gratuitos dirigidos a pacientes y familiares, que incluye atención psicológica, acompañamiento social y orientación médica.

Desde la organización, se anima a toda la ciudadanía a participar en una jornada que combina deporte, solidaridad y esperanza, y que se ha convertido en una de las citas más emblemáticas del calendario solidario salmantino.

Cortes de tráfico

La Marcha partirá desde la Iglesia Nueva del Arrabal y se verán afectadas la glorieta Virgen de Loreto, puente Enrique Estevan, calle Santa Brígida, avenida Reyes de España, paseo del Rector Esperabé, calle San Pablo, calle Juan de la Fuente, Gran Vía, calles Escoto y Marquesa de Almarza, plaza de España, avenida de María Auxiliadora, avenida de Mirat, calles Santa Teresa y Peña Primera, Cuesta del Carmen, Cuesta de San Blas, Vaguada de la Palma y paseo de San Gregorio.