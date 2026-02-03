Estas son las nuevas calles donde habrá que pagar ORA en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado una ampliación y reorganización de las zonas de estacionamiento regulado (ORA) en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los residentes. La medida afecta al casco histórico y a los barrios de Fontana, Santo Tomás y La Alamedilla, incorporando nuevas áreas a la regulación y consolidando la protección de los vecinos en las zonas más céntricas y saturadas.

Según la nueva normativa, se mantienen las tarifas actuales, aunque se prevé la posibilidad de implementar tarifas de periodicidad inferior para adaptarse a diferentes necesidades. La delimitación actualiza y clarifica los espacios regulados, facilitando tanto a los vecinos como a los visitantes la identificación de las plazas disponibles.

Zona azul

Las nuevas plazas de zona azul, pensadas para el estacionamiento de corta duración, se ubican en puntos estratégicos del centro y alrededores: la acera derecha del paseo de San Vicente (sentido de subida), las plazas del Botánico y Cruz Verdadera, la Vaguada de la Palma, la Ronda del Corpus, los paseos del Desengaño y del Rector Esperabé, así como las calles Abajo, Arriba y San Vicente. Esta medida facilita el acceso a comercios y servicios en las zonas más concurridas de la ciudad.

Zona verde

Por su parte, la zona verde, reservada principalmente a residentes, se amplía para incluir los números pares del paseo del Rector Esperabé (acera con Cordel de Merinas), la avenida de los Reyes de España, la plaza de La Fontana, el parque de La Alamedilla y calles como Cordel de Merinas, Huertas de la Trinidad, Huertas, Marina, Álava, Escuelas, Ceriñola, Ayacucho, Calatañazor, Imperial, San Quintín, Ballestar, Jardines, Bailén, Padilla, San Francisco Javier, Domingo de Soto, Espronceda, San Gregorio y Santa Brígida. Con esta regulación, se busca proteger a los vecinos de las zonas más saturadas y ordenar el estacionamiento en el casco histórico y barrios cercanos.

Cabe recordar que se alcanzarán las 3.220 plazas reguladas.