Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, visita Salamanca y recibe la 'Beca de Honor'

Clausura del curso 2025-2026 del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe con la conferencia de Soraya Sáenz de Santamaría

Este viernes está siendo uno de los más especiales en cuanto a política nacional se refiere. Si a primera hora de la tarde de este viernes, 15 de mayo, era José María Aznar el que visitaba Salamanca para pasar el fin de semana, durante la tarde de este mismo día ha sido la que fuera vicepresidenta del Gobierno, ministra de Sanidad y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.

Lo ha hecho en el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, en donde ha mostrado a los jóvenes el camino a seguir de cara a tener una vida plena en lo académico y en lo social.

Además de haber recibido la Beca de Honor del Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe de Salamanca, ha pronunciado la conferencia 'Mapas de poder: quién manda y por qué'.

Durante la mañana se ha reunido con el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón, con el que ha mantenido un encuentro institucional con la que fuera también consejera del Consejo de Estado del 2011 hasta 2018.