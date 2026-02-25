Las TCAES volverán a protestar por el C1 este jueves

Las TCAEs de Salamanca se concentran a las puertas del hospital de Salamanca

La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 anunció el pasado martes las movilizaciones que se llevarán a cabo este jueves, 26 de febrero, frente a las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.

Tras la huelga que se celebró el pasado 28 de noviembre y en el que las TCAES de Salamanca se concentraron a las puertas del hospital de la capital del Tormes exigiendo lo que les corresponden, han vuelto a la batalla, en esta ocasión en los organismos que centralizan las sanidades de España.

El propio colectivo ya indicó en su día que eran técnicos, no auxiliares, además de exigir el C1. Del mismo modo, han indicado que "falta de respuestas concretas, compromisos cumplidos y soluciones reales" y "la paciencia de miles de profesionales sanitarios se ha agotado".

En el propio comunicado que ha recogido Europapress han explicado que “no pedimos privilegios, exigimos justicia. Exigimos el reconocimiento profesional y administrativo que nos corresponde por ley y por responsabilidad asistencial".

Este es el primero de los pasos que se dará en la región antes de convocar movilizaciones en cada una de las provincias cómo se produjeron el pasado 28 de noviembre.