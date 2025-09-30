Los técnicos superiores sanitarios convocan cuatro días de huelga en Salamanca

Los próximos 30 y 31 de octubre, y los 3 y 4 de noviembre, los trabajadores del sistema de salud de España están llamado a la huelga: “Somos importantes, queremos paralizar la Sanidad”

Protestas de los Técnicos Superiores Sanitarios a las puertas del hospital de Salamanca

La sanidad española y salmantina está muy a disgusto desde que, hace meses, se prometiera un Estatuto Marco que iba a garantizar los derechos de todos los trabajadores del hospital de Salamanca y del resto de España. Este viernes, 3 de octubre, están llamados a huelga los médicos, pero los próximos 30 y 31 de octubre, y los 3 y 4 de noviembre, los técnicos superiores sanitarios están llamados a las movilizaciones “para paralizar la Sanidad y demostrar que somos importantes”.

Entre las reivindicaciones se encuentran impulsar el grado universitario en las TSS, declarar profesiones sanitarias reguladas, la creación de un Técnico Coordinador en el Sistema Nacional de Salud o la reclasificación en el grupo B.

Entre los compromisos del MInisterio que no han cumplido están las de cumplimentar un Grado Universitario, asumir las declaraciones como profesionales sanitarias reguladas o una revisión exhaustiva del Anteproyecto del Estatuto Marco.

Además, desde las organizaciones que han llamado a las movilizaciones, entre ellas AETEL, la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, ya han transmitido sus quejas ante una situación en la que no ha habido respuesta a las preguntas planteadas por los diferentes sindicatos y asociaciones, además de enviar las propuestas al Congreso sin el acuerdo previo de las organizaciones afectadas.

Cabe destacar que la labor de los técnicos superiores sanitarios consiste en realizar pruebas diagnósticas, preparar y analizar muestras, obtener imágenes médicas, aplicar determinados tratamientos técnicos y colaborar en el apoyo asistencial al paciente.

