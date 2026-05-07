La tormenta con granizo coincide con la rotura de una tubería, provocando balsas de agua y barro en las inmediaciones de la iglesia del Arrabal

Parking junto a la iglesia del Arrabal con restos de agua y barro tras la intensa granizada caída en Salamanca capital

La fuerte tormenta, acompañada de lluvia y granizo, que ha sorprendido a los ciudadanos que se encontraban en Salamanca poco antes de la una del mediodía de este jueves, ha coincidido con la rotura de una tubería de fibrocemento en la carretera Fregeneda, provocando visibles balsas de agua y barro en este punto.

Parking junto a la iglesia del Arrabal con restos de agua y barro tras la intensa granizada caída en Salamanca capital | Andrea Mateos

La granizada que ha caído en pocos minutos se ha concentrado en la vía, taponando el alcantarillado y produciendo pequeñas anegaciones de agua en las inmediaciones de la iglesia del Arrabal, que justamente también se ha visto afectada por la rotura de la tubería de fibrocemento DN400, que no solo ha llenado el suelo de lodo y suciedad, sino que también ha dejado sin suministro de agua a un edificio, la gasolinera y la iglesia, donde ya se encuentran trabajando los operarios, según fuentes municipales.

Concretamente, esto ha tenido lugar en el parking que hay junto a la carretera Fregeneda.

Respecto, a la tormenta, la mayor parte de las descargas por los rayos en el tramo de las 13:00 horas se han anotado en la zona del alfoz, La Armuña y parte de la Tierra de Ledesma. De hecho, según ha podido saber este medio, un rayo ha sido el causante de que algunos vecinos de Cabrerizos se hayan quedado sin luz de forma puntual antes del mediodía.

Según la Aemet, hay previsión de tormenta para este jueves hasta las seis de la tarde, con una probabilidad del 85%.

Las tormentas se extenderán hasta el domingo, aunque, por el momento, no está activado el aviso amarillo por tormentas, que, sin embargo, sí afecta hoy a otras provincias de Castilla y León como Valladolid, Segovia, Soria, Palencia y Burgos.