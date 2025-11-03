La Torre de los Anaya, testigo de un viaje que relata las peripecias de una expedición científica a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef

La ciencia marina salta de las profundidades del Atlántico a las viñetas del cómic. La Torre de los Anaya acogerá este miércoles 5 de noviembre, a las 19:00 horas, la presentación de ‘Bitácora. Una aventura oceanográfica’, una fascinante publicación que fusiona la investigación científica con el arte narrativo.

El libro es una colaboración entre Blanca Ausín, investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), y el ilustrador, editor y divulgador Noah Schamuells.

‘Bitácora’ es un diario de viaje en formato cómic que relata las peripecias de una expedición científica a bordo del buque oceanográfico Ramón Margalef, perteneciente a la flota oceanográfica española del CSIC.

La trama se centra en Coralina Maris, una reputada oceanógrafa, que invita al geólogo y divulgador científico Noah Schtone a unirse a su tripulación. Pese a su miedo al mar abierto, Noah se embarca como grumete con la misión de narrar e ilustrar la peculiar travesía científica por el Océano Atlántico.

El proyecto surge de la experiencia real de Blanca Ausín, burgalesa y licenciada en Ciencias del Mar, que dirige el grupo de Biogeociencias y Cambio Climático en el IRNASA-CSIC. Su trabajo liderando campañas oceanográficas sirvió de inspiración directa para la obra, con la que busca mostrar que "la mejor aventura comienza con una curiosidad profunda por el mundo que nos rodea".

Por su parte, Noah Schamuells es geólogo de formación y un creador en el sentido más amplio, conocido por su habilidad para acercar las Ciencias de la Tierra al público a través de un estilo inclusivo y cercano. Con este cómic, el artista logra "acercar la ciencia a través del arte".

La presentación de ‘Bitácora’ se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CSIC, por lo que la entrada es libre hasta completar aforo.