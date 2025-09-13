Así trabaja la Guardia Civil de Salamanca en uno de los dispositivos más exigentes del año

Así es el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil en una etapa de La Vuelta

Implicación, profesionalidad y vocación de servicio estas tres palabras definen a la perfección el trabajo silencioso pero esencial que realiza la Guardia Civil cada vez que la Vuelta a España recorre las carreteras del país.

En Salamanca, su labor ha vuelto a brillar con luz propia. En cada kilómetro del recorrido, mientras el pelotón llegaba a los distintos puntos de la provincia, un dispositivo impecable velaba por la seguridad de todos. No solo de los ciclistas, sino también de los aficionados que han salido a las calles para vivir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Ante la magnitud del evento, que se vivió este viernes 12 de septiembre, el dispositivo fue coordinado por la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), integrada por 132 agentes especializados, 59 motos, 28 vehículos de apoyo y un helicóptero de vigilancia, pieza clave desde el aire. Cuatro de estos agentes son salmantinos, lo que otorga aún más cercanía al operativo desplegado.

Así fue la vigilancia terrestre y área en la Vuelta a su paso por Salamanca

El Teniente David Rebate, portavoz del operativo, ha detallado la estructura del dispositivo: “Somos 85 agentes de tráfico, con 59 motoristas acompañando cada etapa. También contamos con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valencia, con 39 agentes encargados de controlar zonas de aglomeración y posibles riesgos para los ciclistas, además de tener capacidad antidrón”.

La amenaza de drones no autorizados ha sido un factor a tener en cuenta. Para ello, se ha activado el Equipo PEGASO, dotado de sistemas para detectar y neutralizar vuelos ilegales que pudieran poner en riesgo la integridad del evento.

“El helicóptero nos permite no solo coordinar desde el aire, sino también garantizar las telecomunicaciones en lugares donde la cobertura terrestre es deficiente”, añade el teniente Rebate.

La planificación ha sido precisa. Cada punto crítico ha sido evaluado previamente por las unidades de tráfico y los servicios de información territorial. Así lo explica el teniente: “Nos adaptamos a cada etapa. Las unidades locales refuerzan en función de las necesidades. Cada comandancia establece su dispositivo en base a la experiencia y el conocimiento del terreno”.

Teniente David Rebate

La Comandancia de Salamanca, la base imprescindible que sostiene la seguridad en la Vuelta a su paso por la provincia

Según el Capitán Enrique Miguel Vicente, el dispositivo de seguridad desplegado para la Vuelta a España ha supuesto un sobresfuerzo importante para la Comandancia de Salamanca, que va más allá del operativo habitual que acompaña la carrera. “Este dispositivo no solo incluye a los agentes de seguridad ciudadana y de tráfico, sino también a unidades especializadas como los equipos de drones y antidrón del Grupo PEGASO”, explica.

Capitán Enrique Miguel Vicente

Teniendo en cuenta experiencias previas, como intentos de manifestaciones que en algunos casos alteraron el desarrollo de la Vuelta, la Comandancia decidió reforzar la planificación, especialmente en materia de seguridad ciudadana. “Potenciamos la seguridad en puntos estratégicos como el Alto de Cuatro Calzadas y la travesía de la localidad de Guijuelo, cubriendo aquellos lugares que consideramos críticos”, añade Vicente.

Además del refuerzo propio de la Comandancia, se contó con la colaboración de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Madrid y León, unidades especializadas en control de altercados. “Gracias a una organización eficiente y un estudio detallado de los puntos críticos, hemos evitado cualquier tipo de incidencia, permitiendo que la etapa transcurriera con total normalidad y que todos los espectadores pudieran disfrutarla con tranquilidad”, señala el Capitán.

Más allá de la Vuelta, la Guardia Civil participa activamente en el Parque Vuelta, un espacio abierto para el público en el que las diferentes comandancias muestran a los ciudadanos la imagen y capacidades del cuerpo. En la Plaza Mayor de Guijuelo, la apuesta ha sido mostrar tanto las unidades más visibles como aquellas que suelen pasar desapercibidas, pero que desempeñan un papel fundamental en el día a día.

“Además de los drones, el público puede descubrir equipos de escalada que usa la USECIC, que intervienen en rescates sencillos en montaña sin necesidad de especialistas GREIM. También exhibimos equipos de montaña, y entre otros, trajes de protección química NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química)”, explica Vicente.

Para concluir, Enrique Miguel ha declarado que "este contacto directo con los ciudadanos les permite conocer de cerca estas capacidades, hacer preguntas a los guardias y, especialmente, que los niños vivan la experiencia de subirse a las motos o ponerse los chalecos antidisturbios, acercándoles la Guardia Civil de una manera cercana y educativa".

Carpa Guardia Civil en Guijuelo

Carpa Guardia Civil Guijuelo

Adaptación y experiencia, claves para la Guardia Civil en la Vuelta a España 2025

El teniente David Rebate Mateos pone en valor el carácter especial de esta edición de la Vuelta a España y el papel de la Guardia Civil ante sus particularidades. “Es una Vuelta algo diferente y requiere que nos adaptemos constantemente”, afirma. Recuerda, además, que esta no es una situación nueva para el cuerpo: “La unidad que acompaña a la Vuelta se creó en los años 80, en plena amenaza terrorista. Desde entonces, hemos ido evolucionando y reforzando nuestra capacidad de respuesta ante cualquier escenario”.

Para Rebate, es una unidad que tiene la capacidad "suficiente" para atender a cualquier tipo de situación. La experiencia acumulada durante décadas les permite actuar con eficacia y rapidez, garantizando en todo momento la seguridad de ciclistas y espectadores.