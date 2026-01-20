Los trabajadores de Renfe y Adif en Salamanca muestran su apoyo y respeto guardando cinco minutos de silencio

Los trabajadores de Renfe en Salamanca guardan cinco minutos de silencio tras el accidente de Adamuz

Los trabajadores de las compañías Renfe y Adif han guardado cinco minutos de silencio como muestra de respeto y solidaridad tras el trágico accidente ocurrido en la linea de alta velocidad de Madrid a Andalucía, a la altura del municipio cordobés de Adamuz.

Todos los empleados de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, tanto de ADIF como de Renfe Operadores y LogiRail (encargada de la supervisión de los vehículos), han sido llamados a las 12:00 horas de este martes, 20 de enero para así transmitir su apoyo por el suceso ocurrido el pasado domingo.

Los trabajadores de Renfe en Salamanca guardan cinco minutos de silencio tras el accidente de Adamuz

Además, han querido destacar esta "muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte".

Este acto, asimismo, también han agradecido todos los trabajos de los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar: "Nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo a las familias, amistades y allegados de todas las personas afectadas, en estos momentos de dolor, ya que todavía no tenemos la confirmación oficial de las consecuencias".

Los trabajadores de Renfe en Salamanca guardan cinco minutos de silencio tras el accidente de Adamuz

En Salamanca, donde han asistido más de 50 personas, han querido "poner en valor el trabajo que están realizando nuestros compañeros" y trasladar nuestro pésame a los fallecidos y a los que se tienen que recuperar".

Hasta el momento, han sido 41 las personas que se han contabilizado, a la espera de poder seguir trabajando en el lugar mientras se pueda realizar en circunstancias de seguridad.