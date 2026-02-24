Los ucranianos mandan toda su fuerza desde Salamanca para "no olvidar el conflicto" cuatro años después

La Asociación de Ucranianos de Salamanca recorre la calles de la capital

Cuatro años parece un pequeño lapso de tiempo si se habla de periodos históricos, pero todo cambia cuando se habla de conflictos armados donde perecen miles de personas y donde las infancias se arrebatan de manera repentina, sin avisar y por medio de belicismo.

La capital del Tormes ha sido testigo de cómo la comunidad ucraniana no quiere silenciar la guerra que se está librando en el este de Europa y donde "se sigue enviando medicamentos y ayuda económica", como explicaba Yulia Shemelyak, presidenta de la Asociación de Ucranianos.

Con esta movilización se quiere que no quede en el olvido esta batalla que día tras día hace que ucranianos y ucranianas en Salamanca, España y el mundo no puedan dormir adecuadamente por desconocer el futuro de su país natal y toda su vida.

La Asociación de Ucranianos de Salamanca recorre la calles de la capital | Anass Álvarez

De este modo, se ha querido que no únicamente participen en esta concentración gente de Ucrania, sino que los salmantinos y salmantinas se unan para que “se vea que la guerra sigue y que Ucrania no está sola”.

Comenzando desde el principio de la calle Toro, se recorrerán las céntricas rúas de Salamanca para visibilizar la causa. Más tarde, llegarán a la Plaza Mayor para finalizar en la plaza de los Bandos.

Con himnos ucranianos al unísono, han recordado a las víctimas de esta guerra, en algunos casos con los familiares presentes y sin quedar en el olvido que cayeron a manos de Rusia.

Asimismo, la propia Shemelyak ha destacado que este tipo de movilizaciones sirven para que el conflicto siga teniendo atención mediática, considerando inclusive que la situación no deja de ser más dura que hace cuatro años debido a que el desgaste que se ha acumulado es mayor con el paso del tiempo.

Por último, también han dejado claro que con estas reivindicaciones también se quiere preservar la cultura, el idioma, las tradiciones y, por supuesto, su territorio, considerando “imprescindible el apoyo internacional”, recordando el número tan elevado de víctimas mortales civiles.