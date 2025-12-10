Urgencias repletas, personal saturado y la mitad de los quirófanos abiertos durante el segundo día de huelga médica en Salamanca

En los últimos meses se están viviendo tiempos muy duros en la Sanidad salmantina, y no es para menos cuando los facultativos están en huelga durante cuatro días coincidiendo con un puente de por medio y un fin de semana, lo que hace que las Urgencias se estén saturando poco a poco.

Según ha indicado Ángel Bajo, presidente de CESM Salamanca, durante esta madrugada “el servicio de Urgencias ha estado muy saturado con una gran sobrecarga para los profesionales, por lo que pedimos a la gente que priorice asistir primero a los centros de salud para no saturar las Urgencias”.

Además, el propio representante sindical ha indicado que “la gente ha estado toda la noche atendiendo a pacientes, día y noche, y la espera ha sido muy larga para muchos pacientes. La gente tiene que asumir que si todo el mundo va a Urgencias no van a poder ser atendidos todos”.

Esto ha quedado demostrado con los últimos acontecimientos de la madrugada, donde algunos pacientes tuvieron que esperar casi 11 horas, 648 minutos, para ser atendidos por un médico tras pasar por el triaje.

Por otro lado, ante la polémica surgida en el día de ayer con el jefe de Traumatología, Juan Blanco, también ha expuesto que “están solventados todos los problemas”.

Por otro lado, en cuanto a los quirófanos, también ha expuesto que “siguen igual suspendiéndose todos los de Los Montalvos y funcionando únicamente los servicios mínimos y otros dos optativos”.

En cuanto a la participación de la huelga, en cuanto a la Gerencia de Atención Especializada ha habido una participación del 23,24 por ciento, mientras que en Primaria ha sido de 8,7 por ciento. De este modo, en lo primero ha habido 251 médicos de 1.080, mientras que en el caso del segundo ha sido de 32 de 368 personas.