Las Urgencias de Salamanca superan las 10 horas de espera para ser atendido por un médico

La huelga de médicos organizada por CESM, sumada al aumento de la ola de la gripe que ha llegado con semanas de antelación, ha saturado las Urgencias sanitarias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca provocando el descontento de los pacientes.

Como era de esperar, la falta de facultativos, donde únicamente se están realizando servicios mínimos, ha disparado las alarmas del hospital de Salamanca donde el tiempo de espera tras el triaje ha aumentado hasta superar las diez horas de espera para ser atendido por un médico.

En las propias pantallas del centro sanitario se estima que después de triar el tiempo de espera es de 648 minutos, que traducido en horas son 10 horas y 48 minutos dependiendo de la dolencia y la gravedad.

Tiempo de espera para ser atendido por un médico

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, algunos de los pacientes han accedido al hospital de Salamanca a última hora de la tarde, sobre las 20:00 horas, y tras el triaje que se ha realizado rápidamente, no han sido atendidos por un médico hasta las 5:00 horas de la madrugada, siete horas de espera que han ido en aumento a medida que pasaban las horas.

En este sentido, era lo esperado tras declarar la huelga médica durante todos estos días, del 9 al 12 de diciembre, donde se aunaba un conjunto de jornadas que serían duras junto al puente de la Constitución y el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.

Según el informe IRA, de infecciones respiratorias agudas, la gripe sigue en aumento a medida que pasan las semanas y el CAUSA ya ha preparado camas en el hospital de Los Montalvos para hacer uso de las mismas en caso de ser necesario.