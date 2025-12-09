La mitad de los quirófanos abiertos y una quinta parte de seguimiento: los estragos de la huelga médica en Salamanca

Como era de esperar, la huelga médica está causando estragos en la capital del Tormes y en el resto de la provincia. En el turno de mañana había una serie de médicos destinados a servicios mínimos, con un total de efectivos de 1448, y en donde la Junta de Castilla y León había publicado en el BOCYL cuántos garantizarían los servicios.

De todos ellos, un total de 261 han realizado la huelga, en donde 237 han sido en la Gerencia de Atención Especializada y el resto, 24, en la Gerencia de Atención Primaria. En el caso de los primeros ha sido del 21,94 por ciento, con un gran apoyo, y en el caso de los segundos de 6,52 por ciento.

Según ha destacado Ángel Bajo, presidente de CESM, a SALAMANCA24HORAS, en esta ocasión la huelga “ha tenido una incidencia importante, pero como se han aumentado los servicios mínimos, las cifras de seguimiento son bajas”.

En cuanto a los quirófanos, también ha destacado que “los que pueden hacer huelga están parados, por lo que de momento hay doce o trece suspendidos”. Cabe destacar que en la anterior huelga solamente abrieron 4 de 30 disponibles.

Por otro lado, entre las incidencias que ha podido conocer SALAMANCA24HORAS se encuentra la denuncia pública realizada por CESM con respecto al jefe de Traumatología, Juan Blanco, donde exponía que “lo vamos a denunciar si no se reconduce la situación ya que está impidiendo que la gente se declare en huelga”.