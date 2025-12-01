Vandalizan uno de los elefantes de Navidad de Salamanca

Desperfecto en la cola de uno de los elefantes de Navidad de la plaza de la Libertad

Poco ha tardado la gente en causar daños en el mobiliario que decora las calles de la capital del Tormes. Si hace unos días las autoridades municipales proponían para sanción a una mujer por subirse a uno de los elefantes, plasmarlo en vídeo y subirlo a las redes, ahora otro de esos decorados ha amanecido vandalizado.

En esta ocasión ha ocurrido en una de las colas de los elefantes, el que está situado junto a la fuente de la plaza de la Libertad, rajando la parte del mismo sin que quede totalmente destruida.

Según fuentes municipales, los desperfectos se encuentran siendo investigados por la Policía Local de Salamanca para dar con el autor del desperfecto, y estudiar la cuantía de la multa que correspondería, además de saber qué día han ocurrido.