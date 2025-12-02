Vázquez destaca las inversiones en Atención Primaria en Salamanca con el nuevo Centro de Salud de Prosperidad y la ampliación del de Santa Marta

El consejero de Sanidad Alejandro Vázquez que se ha desplazado a Salamanca en la tarde de este miércoles para visitar las obras del edificio de consultas del hospital, también ha estado presente en un acto sobre sanidad que se ha celebrado en la sede del Partido Popular junto con el presidente del partido, Carlos García Carbayo.

Durante este acto, Vázquez ha enaltecido la sanidad salmantina manifestando que "es un ejemplo de compromiso, de gestión y de humanidad" que genera resultados. En esta línea, el consejero ha destacado algunas de las inversiones realizadas en el ámbito de Atención Primaria, que incluyen el nuevo Centro de Salud de Prosperidad, cuya apertura está prevista hacia la primavera de 2026; así como la ampliación del Centro de Salud de Santa Marta, que contará con nuevos servicios de fisioterapia. De forma paralela, ha hecho referencia a otros centros de salud de la provincia como las mejoras que se están llevando a cabo en Villoria, la incorporación de un nuevo mamógrafo y una sala de radiología en Ciudad Rodrigo o la ampliación del centro de Peñaranda de Bracamonte que dará comienzo en un mes aproxidamente, junto con la redacción del proyecto del futuro centro San José–Zurguén.

A esto, Carbayo ha hecho hincapié en el "importante avance de infraestructuras y la tecnología sanitaria en Salamanca", citando las obras del nuevo edificio de consultas del Complejo Asistencial Universitario que se han visitado esta misma tarde, así como la incorporación de innovación puntera con la tecnología HIFU, el exoesqueleto pediátrico, nuevos equipos diagnósticos o la inminente llegada de un segundo robot quirúrgico.

Los profesionales sanitarios han sido también uno de los temas tratados durante esta reunión, en la que el consejero ha subrayado que "Castilla y León es la primera comunidad de España en médicos de familia por cada 1.000 habitantes y la tercera en número de enfermeras". Algo que es posible, ha dicho, gracias a medidas como el el incremento de plazas MIR, los contratos de tres años para jóvenes especialistas o la posibilidad de prolongar voluntariamente la edad de jubilación.

A mayores, se ha puntualizado que según el Barómetro del Ministerio de Sanidad, Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada en este área a nivel nacional.