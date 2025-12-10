El videomapping navideño de la Plaza Mayor incorporará un guiño al V Centenario de la Escuela de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, anunció que el tradicional videomapping navideño de la Plaza Mayor incluirá desde esta misma tarde de miércoles una novedad especial: una proyección dedicada al V Centenario de la Escuela de Salamanca, que se celebrará en 2026.

Esta incorporación funcionará como un adelanto del amplio programa de actividades previsto para conmemorar esta efeméride.

La nueva secuencia del videomapping podrá verse diariamente hasta el próximo 5 de enero, convirtiéndose en uno de los atractivos destacados de la programación navideña de la ciudad.

Además, la Banda Municipal de Música ofrecerá este miércoles a partir de las 18:00 horas un concierto en la propia Plaza Mayor.