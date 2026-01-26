Vuelven a cerrar los parques de Salamanca y la zona arbolada de La Aldehuela por las fuertes rachas de viento este lunes

Al igual que ocurrió durante este domingo, 25 de enero, el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a decretar el cierre de los parques y la zona arbolada de La Aldehuela durante este lunes ante la alerta de fuertes rachas de viento que vivirá la capital del Tormes.

Según han indicado, se cerrará la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Del mismo modo, también han hecho hincapié en que estas medidas permanecerán activas hasta que la situación meteorológica lo permita y que no suponga ningún tipo de riesgo para la ciudadanía que transita estos lugares.

Entre las recomendaciones del consistorio de Salamanca se encuentran extremar las precauciones, además de no transitar cerca de elementos que pudieran precipitarse desde terrazas, balcones o azoteas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de la capital del Tormes también ha reforzado la limpieza del alcantarillado de la ciudad y de los sumideros ante la posible acumulación de agua que se pudieran dar en la localidad salmantina.

Además, cabe destacar que la provincia de Salamanca se encuentra en pleno aviso amarillo por lluvias y viento durante este lunes y martes.