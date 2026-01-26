Salamanca, en aviso amarillo por lluvias y viento este lunes y martes

La Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar el aviso amarllo por lluvias en la provincia de Salamanca. En esta ocasión serán dos zonas, por un lado el sur de Salamanca y por otro el Sistema Central, por lo que habrá que extremar las precauciones a la hora de salir a la calle y al coger cualquier tipo de vehículo.

La alerta se activará desde las 21:00 horas en ambos puntos de la región charra, terminando tres horas después, a las 23:59 horas, por lo que afectará principalmente a las primeras horas de la noche.

Según la AEMET, la precipitación acumulada en 12 horas será de 60 milímetros, con una probabilidad de lluvia que se situará entre el 40 y el 70 por ciento y con un nivel de peligrosidad bajo.

Por otro lado, el martes será un día especialmente complicado en la provincia de Salamanca, con avisos amarillos no solo por lluvia, sino por viento, al igual que ocurrió el pasado viernes y sábado y donde los bomberos de Salamanca y de la Diputación tuvieron que movilizarse en varios puntos apra atender emergencias causadas por la borrasca Ingrid.

Tanto en el Sistema Central como en el sur de Salamanca el aviso será por lluvias y viento, comenzado a las 00:00 horas y extendiéndose hasta las 11:59 horas las precipitaciones y los aires fuertes de 00:00 horas a 06:59 horas. Los vientos, además, podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora.

En la Meseta de Salamanca el aviso será por vientos que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora, comenzando la alerta a las 00:00 horas y finalizando a las 06:59 horas. La probabilidad será entre el 40 y el 70 por ciento.

De este modo, la Agencia Estatal de Meteorología llama a ser precavidos al volante, además de no situarse en zonas arboladas o con objetos que podrían precipitarse, para así no tener que lamentar ningún tipo de consecuencia.

Durante este domingo, 25 de enero, los bomberos de la capital del Tormes han tenido que movilizarse en diferentes puntos de Salamanca para solucionar problemas relacionados con el propio viento.