Vuelven las visitas guiadas al Museo del Cerro de San Vicente y al cementerio San Carlos Borromeo

Las visitas guiadas al Museo del Cerro de San Vicente y el cementerio San Carlos Borromeo, dos de las últimas incorporaciones a la web de Salamanca y Más, se reanudan en el mes de marzo.

El Museo del Cerro de San Vicente ofrece una imagen general de cómo ha evolucionado Salamanca desde su origen en el siglo VIII a.C. Los visitantes, después de visualizar un vídeo de siete minutos, iniciarán un recorrido de nueve etapas para profundizar, por ejemplo, en las piezas que se han recuperado en las excavaciones arqueológicas y en el desaparecido monasterio de San Vicente.

Sus puertas se reabrirán al público el 13 de marzo y se ofrecerá cuatro visitas guiadas especiales: viernes a las 18:00, sábados a las 12:00 y 18:00, y domingos a las 12:00 horas. La frecuencia podría aumentar en periodos de más afluencia de público.

Mientras, el cementerio San Carlos Borromeo volverá a convertirse en un museo al aire libre de la mano de 'Ecos de una ciudad'. Durante la visita, los salmantinos y turistas podrán conocer la historia del camposanto charro, sus zonas más singulares, así como los panteones y mausoleos de mayor valor artístico. Destaca especialmente el lugar de descanso de doña Teresa de Zúñiga y Cornejo, alias La Corneja, que imita a una iglesia románica.

Las visitas guiadas se realizarán en dos pases (a las 11:00 y 12:30 horas) los días 15 y 29 de marzo, 12 y 26 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de junio.

Los participantes pueden completar su visita por libre gracias a la señalización turística que estrenó el cementerio San Carlos Borromeo el pasado año. Hay carteles con información frente a las tumbas y nichos de los personasjes ilustres enterrados en el lugar, como Rafael Farina, Miguel de Unamuno y Filiberto Villalobos.