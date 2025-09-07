La XIII Custom Biker Day toma la Plaza Mayor de Salamanca

Un año más, la Plaza Mayor de Salamanca acoge, dentro de su programación por las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega, la XIII Custom Biker Day, a la que han asistido un centenar de moteros que han llenado el recinto.

Así todos los amantes de los vehículos a dos ruedas han podido deleitarse de una inmensa agrupación de estos en un mismo espacio. Una cita, sin duda, inolvidable para muchos de los asistentes.

La Plaza Mayor se ha convertido en el escenario perfecto para que tanto los grandes moteros como los curiosos que pasasen por allí hayan podido disfrutar de lo lindo ante una selección tan variada y única.

Esta iniciativa se suma al IV Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca como uno de los eventos más aclamados de este domingo 7 de septiembre, en la previa al día gran de estas fiestas.