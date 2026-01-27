Activado el trámite de urgencia para regularizar a más de 500.000 inmigrantes en España: ¿a quién beneficiará y cuáles son los plazos?

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga, El Hierro, Canarias (España).- Europa Press Canarias - Europa Press

El Gobierno de España ha iniciado este martes el procedimiento de urgencia para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes, una medida que impactará a más de 500.000 personas. Este movimiento nace de un pacto político entre el PSOE y Podemos, rescatando el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, a pesar de contar con el aval de 700.000 firmas y el apoyo de casi todo el arco parlamentario en 2024, permanecía bloqueada en el Congreso.

A falta de un documento oficial definitivo, los detalles desgranados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones perfilan un proceso ágil diseñado para integrar a miles de personas en el mercado laboral de forma inmediata.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

La medida abarca dos perfiles principales de residentes en situación irregular:

Solicitantes de asilo: Personas que hayan pedido protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, sin importar si su solicitud fue denegada o sigue en trámite. Migrantes económicos: Aquellos que puedan demostrar su estancia en España desde, al menos, el 31 de julio de 2025 (un mínimo de cinco meses previos al cierre del año).

Plazos y permiso de trabajo inmediato

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

Resolución: El plazo máximo de tramitación será de tres meses.

Incorporación laboral: Este es el punto más innovador; con la mera admisión a trámite (proceso que tardará unos 15 días), el solicitante podrá empezar a trabajar legalmente desde el primer día.

La autorización resultante permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Al finalizar el primer año, los beneficiarios podrán transitar hacia las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Requisitos y canales de tramitación

La ministra Elma Saiz ha subrayado que la seguridad jurídica será prioritaria. Los solicitantes deberán cumplir con:

Ausencia de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.

Acreditación de permanencia: Se aceptarán documentos públicos, privados o una combinación de ambos para demostrar el tiempo de estancia en el país.

Para evitar el colapso administrativo, el trámite se podrá realizar de forma telemática o presencial en subdelegaciones del Gobierno, delegaciones y oficinas de la Seguridad Social. No obstante, queda pendiente saber si el Real Decreto incluirá un refuerzo económico o de personal para estas oficinas.

A diferencia de otros cambios legislativos, esta regularización se aprobará mediante un decreto, lo que significa que no requiere el aval del Congreso de los Diputados para entrar en vigor.

Con esta decisión, España suma una nueva regularización a su historial (seis en total desde 1986) y se alinea con prácticas recientes de otros países de la Unión Europea, como Italia o Portugal, que realizaron procesos similares entre 2020 y 2021.