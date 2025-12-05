Agricultura abre una nueva investigación sobre la procedencia de los brotes de peste porcina en Cataluña

El Ministerio de Agricultura, señala la Agencia Europa Press, abre otra línea de investigación para dar con la procedencia de los brotes de peste porcina en Cataluña.

Esta nueva línea de investigación se pone en marcha después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos, en Madrid, haya enviado a Agricultura un informe que señala a un laboratorio como posible origen después de ver una similitud entre este caso (el de Cataluña) y el que circuló en Georgia hace 18 años. En dicho informe se señala que "todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007".

Este jueves, el MAPA informó de la detección de dos nuevos focos más de PPA en jabalíes: ambos localizados en las inmediaciones de los focos notificados hasta hora. Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los focos notificados hasta la fecha. Además, se han detectado otros 37 animales muertos en la zona y sus alrededores que han resultados negativos.

En la zona perimetrada continúan trabajando el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, la UME, LOS Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (SEPRONA) y la Policía local.