Aparece con vida, aunque con signos de haber sufrido una paliza el hombre secuestrado a tiros en Carabanchel, un famoso delincuente conocido como el ‘Niño Juan’

Después de que, en la noche del pasado viernes 31 de octubre, la noticia a nivel nacional fuera un tiroteo acabado en un presunto secuestro en una de las calles más céntricas del distrito de Carabanchel, donde ya algunos medios de comunicación como ‘El Mundo’ apuntaban a que la persona secuestrada era el ‘Niño Juan’, este domingo este suceso vuelve a ser noticia de alcance nacional.

Según este medio, ‘El Mundo’, el ‘Niño Juan’, uno de los delincuentes más reconocidos de nuestro país, al que le constan más de 120 antecedentes ha aparecido con vida, aunque con signos de haber sufrido una paliza tras su secuestro.

Este suceso, más propicio de una película o serie de Netflix tuvo lugar a las 20:45 horas (cuando el aviso llegó a la Policía), donde se informaba de que tres coches habían retenido a otro vehículo con el que se habían liado a tiros, huyendo posteriormente del lugar y llevándose con ellos retenida a una persona, que ahora se sabe que era el ‘Niño Juan’. La Policía Nacional se encuentra investigando lo ocurrido, aunque no se descarta que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.