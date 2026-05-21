La Audiencia Provincial ordena bloquear las cuentas de Zapatero en el caso ‘Plus Ultra’

José Luis Calama, juez salmantino de la Audiencia Nacional que se encuentra investigando el caso ‘Plus Ultra’, ha ordenado bloquear las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, además de la de todos los investigados en la presunta trama.

Según ha adelantado el diario El Mundo, Calama ha indicado que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapataero”, como también ha recogido Europa Press.

Como han indicado fuentes jurídicas a la agencia de comunicación, la obtención de beneficios económicos mediante “la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Por otro lado, el propio juez ha expuesto que se podrían haber utilizado sociedades instrumentales, además de otro tipo de documentación para “ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.