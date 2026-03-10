CESM exige a Mónica García rectificar tras acusar a los médicos de tomar a los pacientes como “rehenes” en la huelga

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que rectifique sus declaraciones en las que acusó a los médicos de utilizar a los pacientes como “rehenes” en el conflicto por el borrador del Estatuto Marco, y le ha pedido que evite expresiones que, a su juicio, estigmatizan a los profesionales sanitarios.

Según ha recogido Europa Press, el sindicato ha rechazado esas palabras y ha defendido que los médicos no están actuando como “secuestradores”, sino que están reivindicando condiciones laborales dignas que permitan garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial en el Sistema Nacional de Salud.

La organización también ha subrayado que los facultativos que participen en las movilizaciones están ejerciendo su derecho constitucional a la huelga. En este sentido, médicos de todo el país están llamados a secundar cinco jornadas de paro los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo para reclamar un estatuto propio para la profesión médica.

Según ha recogido Europa Press, CESM ha asegurado además que mantiene su disposición al diálogo y ha señalado que fue el Ministerio de Sanidad, a través del secretario de Estado, Javier Padilla, quien rompió las negociaciones el pasado mes de diciembre, sin que desde entonces se hayan retomado pese a las peticiones del comité de huelga.