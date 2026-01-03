La dermatosis lleva a los ganaderos a convocar una protesta en la frontera con Francia para el 15 de enero

Los ganaderos de vacuno, a nivel nacional, se muestran desolados ante la evolución de la dermatosis nodular contagiosa en Francia con la aparición de nuevos casos que, por ejemplo, ha llevado a ampliar las medidas restrictivas en Castilla y León hasta el 31 de enero.

El "desamparo" que confiesan sentir ha llevado a organizar un acto de protesta que tendrá lugar el 15 de enero junto a la frontera con Francia y que estará dirigido por la organización agraria UPA del País Vasco, contando con la representación de ganaderos de Castilla y León.

En un comunicado emitido por la propia organización exponen que la evolución de esta enfermedad "tiene muy preocupado al sector" y señalan la aparición de nuevos focos cercanos a la frontera española como una "amenaza real".

En esta manifestación, los profesionales del campo pedirán rebajar el nivel sanitario oficial de la enfermedad, con el fin de que un positivo por dermatosis en una explotación no se traduzca en un vaciado sanitario inmediato, sino en el sacrificio único de los animales positivos como ocurre con la lengua azul.

También se insistirá en vacunar a las reses que pertenezcan a las comunidades autónomas colindantes con el país francés; y la prohibición temporal de las entradas de ganado procedente de Francia, así como ayudas directas a las ganaderías afectadas por el vacío sanitario o por el cese de la actividad.