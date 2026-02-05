Desarrollan una vacuna nasal a nivel internacional con buenos resultados contra la gripe aviar probada en roedores

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis ha desarrollado una innovadora vacuna intranasal diseñada para combatir la gripe aviar y prevenir una potencial pandemia mundial. Desde su primera detección en Estados Unidos en el año 2014, el virus se ha propagado de aves silvestres a animales de granja y posteriormente a seres humanos registrando más de setenta infecciones y dos fallecimientos en territorio estadounidense desde el año dos mil veintidós. El constante movimiento del virus entre distintas especies como el reciente salto a las vacas lecheras ha generado una alerta sanitaria importante debido al riesgo de que el patógeno adquiera la capacidad de transmitirse fácilmente entre personas.

La gripe aviar provocó confinamientos de aves en España a finales del año pasado, con multitud de interrogantes entre los propietarios de explotaciones y con varios municipios afectados en Salamanca, aunque en este caso sin riesgo para las personas. Para controlar esta enfermedad, el Ministerio de Agricultura puso en marcha una serie de medidas, así como restricciones a las que tendrían que acogerse los propietarios de aves; una situación respecto a la que se ha bajado la guardia, pero de la que el MAPA no ha vuelto a pronunciarse tras la aparición de varios casos de peste porcina africana.

Los resultados de la investigación publicados en la revista Cell Reports Medicine sobre esta vacuna nasal demuestran que la administración de la vacuna directamente en las vías respiratorias superiores genera una respuesta inmunitaria superior a la de las inyecciones tradicionales. Al probarse en modelos de hámsteres y ratones la fórmula nasal logró una protección casi completa contra la infección evitando que el virus se instale en la nariz y los pulmones.

El doctor Jacco Boon, coautor principal del estudio, destaca que esta tecnología es fundamental porque al proteger contra la infección inicial también podría interrumpir el ciclo de transmisión entre individuos.

Para el diseño de este fármaco los científicos seleccionaron proteínas específicas de cepas de H5N1 que ya han infectado a humanos y las insertaron en un adenovirus inofensivo que sirve como vehículo de transporte. Este método es similar al utilizado en algunas vacunas contra la COVID-19 y supera las limitaciones de las vacunas actuales contra la gripe aviar que se basan en cepas antiguas y no están disponibles de forma masiva. Un hallazgo determinante del estudio fue confirmar que la vacuna mantiene su eficacia incluso en presencia de inmunidad previa por gripe estacional, lo cual es vital para su aplicación en la población adulta que ha estado expuesta a múltiples virus gripales a lo largo de su vida.

El equipo de especialistas subraya que administrar la inmunización donde más se necesita protección permite no solo evitar enfermedades graves sino también frenar la propagación de diversas infecciones respiratorias. Tras el éxito en las pruebas con animales, los próximos pasos incluyen estudios en organoides de tejido humano y el perfeccionamiento de nuevas versiones de la vacuna que potencien aún más las respuestas antivirales del organismo para garantizar una defensa robusta ante cualquier eventualidad pandémica.