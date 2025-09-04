Los dos españoles heridos en el accidente del funicular de Lisboa, que deja 15 muertos, reciben el alta médica

Los servicios de emergencia portugueses atienden a las víctimas del accidente en un funicular de Lisboa. Xun Wei : Xinhua News : ContactoPhoto

Los dos ciudadanos españoles que resultaron heridos este miércoles en el descarrilamiento del funicular de la Gloria, en Lisboa, han abandonado ya el hospital tras ser atendidos de lesiones leves. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han asegurado además que no existe constancia de que haya más españoles afectados por la tragedia.

El siniestro, uno de los más graves ocurridos en la capital portuguesa en los últimos años, dejó un balance de 15 fallecidos y 18 heridos, cinco de ellos en estado grave. El accidente se produjo minutos después de las 18.00 horas locales, cuando un cable defectuoso provocó que el histórico elevador se saliera de la vía en plena pendiente.

El operativo de rescate movilizó a 62 bomberos y más de 20 vehículos de emergencia. La Fiscalía de Portugal ya ha abierto una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas exactas del suceso.

La empresa Carris, gestora del funicular, ha defendido que el sistema cumplía con los protocolos de seguridad y que había pasado sus revisiones en 2022 y 2024. Mientras, Portugal vive hoy una jornada de luto nacional en recuerdo de las víctimas.