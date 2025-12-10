Leire Díez, ‘fontanera’ del PSOE y antigua responsable de Comunicación de Enusa, detenida por la Guardia Civil

Leire Díez, exmilitante socialista que buscaba información sobre el jefe de la UCO, ha sido detenida durante este miércoles, 10 de diciembre, por presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de la Sepi como ha confirmado Europapress.

La que fuera responsable de ENUSA durante tres años, como adelantó SALAMANCA24HORAS, figuraba como investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y cohechos a partir del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tomándole declaraciones el magistrado Arturo Zmarriego por, presuntamente, haber ofrecido favores a cambio de obtener información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El encargado de investigar estos hechos ha sido el jefe de la UCO, el coronel Antonio Salas, que está investigando los casos cercanos del partido socialista como el caso Koldo o el del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cabe destacar, que en diferentes medios de canales como La Sexta o el Diario Montañés, Leire Díez llegó a asegurar que las reuniones que mantuvo nada tenían que ver con la dirección del PSOE y que todo se trataba de una investigación periodística que estaba realizando sobre la empresa Hafesa, acusada de defraudar 150 millones de euros.

En el pasado, el PSOE negó cualquier tipo de relación con Leire Díez, a pesar de que El Confidencial habría mostrado archivos en las que se ve a la mujer saliendo y entrando en la sede del partido.