Fallece Antonio Tejero a los 93 años

El teniente coronel Antonio Tejero, autor material y símbolo del golpe de Estado de 1981, ha fallecido a los 93 años en Valencia, tal y como han informado medios nacionales.

Tejero ha muerto dos días después de cumplirse el 45 aniversario del intento del golpe de Estado y el día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado los documentos hasta ahora desconocidos relacionados con el 23-F: 153 documentos del Ministerio del Interior, de Defensa, de Exteriores, de la Guardia Civil con diversas transcripciones de distintas conversaciones telefónicas y de la Policía Nacional.

La imagen de Tejero, pistola en mano y con el cañón apuntando al techo del Congreso de los Diputados al grito "¡Quieto todo el mundo! ¡Se sienten coño!" se ha convertido en uno de los episodios más reconocibles y sonados de la historia reciente de España.

Aquella irrupción, que tuvo lugar durante la votación de la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez, fue tan solo el inicio de 17 horas en las que los 350 diputados estuvieron secuestrados.

Tejero no entró solo en el Congreso, lo hizo acompañado de más de 250 guardias civiles armados.

Antonio Tejero en el Congreso

Mientras los agentes de la Benemérita disparaban al techo, todos los diputados permanecieron agachados. Todos, excepto tres: Adolfo Suárez, su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo.

El golpe empezó a caerse por su propio peso tras la emisión de un mensaje televisado del por entonces Rey, Juan Carlos I, en el que mostró su apoyo y respaldo a la Constitución y a la democracia.

Pasaban las 12:00 horas del 24 de febrero cuando se procedió a la liberación de los diputados.

El teniente coronel fue juzgado, con otras 32 personas, por aquel intento fallido de Golpe de Estado, siendo finalmente condenado a 30 años de prisión por un delito de rebelión militar consumado y por ser reconocido como uno de los autores materiales del hecho. Sin embargo, solo llegó a cumplir la mitad de la pena impuesta.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande, Málaga, Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F.

Su última aparición pública tuvo lugar el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos.